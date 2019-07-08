2019/07/08 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، فتح شارع مغلق منذ 15 عاماً بسبب التجاوزات بمنطقة المنصور غربي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت"العهد نيوز" ،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ 15 عاماُ.. فتح شارع مغلق غربي العاصمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ 15 عاماُ.. فتح شارع مغلق غربي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).