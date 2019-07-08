الحشد الشعبي يعلن تدمير عجلة لـ

2019/07/08 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال موقع الحشد في بيان تلقى، الغدير نسخة منه، إن "اللواء 44 بالحشد تعقب عجلة تحمل أحادية تابعة لعناصر التنظيم في محور غرب الموصل"، مبينا أن "مقاتلي اللواء تمكنوا من تفجير العجلة وقتل من فيها".يذكر، أن الحشد الشعبي والجيش انطلقوا أمس الأحد 7/ 7/ 2019 بعملية "إرادة النصر" لملاحقة عناصر "داعش" في الصحراء التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين بمساحة تزيد على 30 الف كم2 وصولا للحدود العراقية السورية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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