2019/07/08 | 19:34

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مطالب بإعادة هيكلة المناصب الأمنية الرفيعة

الاثنين

08

تموز

2019 :

07:10 pm

30

بعد فضيحة التسجيل الصوتي المسرب لقائد شرطة الانبار مع احد عناصر

المخابرات الأمريكية طالب رئيس مجلس إنقاذ المحافظة حميد الهايس رئيس

الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإعادة هيكلة المناصب الأمنية

الرفيعة. الهايس اشار الى إن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى إعادة هيكلتها وعلى

وجه الخصوص التي يديرها كبار القيادات كون اغلب قياداتها الأمنية

لديها ارتباط وانتماء للنظام السابق ، لافتا إلى ان هنالك مخاوف من

وجود عدد من الضباط والقيادات الأمنية تعمل لصالح القوات الامريكية في

المحافظات الغربية خاصة وانها تعمل من خلال غرفة العمليات المشتركة

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