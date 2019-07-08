2019/07/08 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متحدث القوات المسلحة اليمنية ينفي مزاعمَ العدوان باستهداف سفينة في البحر الأحمر

نفى المتحدثُ الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع،

مزاعمَ ناطقِ بإسم تحالف العدوان عن محاولةِ الجيش واللجان الشعبية

استهدافَ سفينةٍ في البحر الأحمر.وأكّد العميد يحي سريع في تصريح له اليوم، أن هذه الادّعاءات محضُ

افتراء لا أساسَ لها من الصحة، بل تكشفُ المستوى المنحط الذي وصل إليه

العدوانُ على اليمن من فشل عسكري وسياسي وانساني.واعتبر العميد سريع أن هذه الأكاذيب تأتي في إطار محاولة العدوان

الفاشلة لاستعطاف الرأي الدولي وإيجاد مبرّرات لاستمرار عدوانهم

وحصارهم الظالم على اليمن بشكل عام وعلى محافظة الحديدة بشكل خاص..

كما تهدفُ إلى التنصُّل من اتّفاق السويد خاصةً بعد تنفيذ الوفد

الوطني لخطوة أُحادية الجانب في موانئ الحديدة.

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