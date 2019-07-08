دراسة: الشباب يهجرون الفيسبوك وتويتر ويتجهون لسناب شات

2019/07/08 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أشار مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، الى دراسة توضح عزوف الشباب عن أشهر مواقع التواصل الاجتماعي والتوجه الى أخرى جديدة.وقال المركز في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن المراهقون والشباب يفقدون اهتمامهم بتطبيقات الفيسبوك وكيك وسكايب وتويتر والانستغرام ويتوجهون نحو تطبيقي سناب شات واليوتيوب.وأضاف، أن ذلك بحسب بحث جديد لموقع بزنس انسايدر.[…]

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