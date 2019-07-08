2019/07/08 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد..
أشار مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، الى دراسة توضح عزوف الشباب عن أشهر مواقع التواصل الاجتماعي والتوجه الى أخرى جديدة.
وقال المركز في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن المراهقون والشباب يفقدون اهتمامهم بتطبيقات الفيسبوك وكيك وسكايب وتويتر والانستغرام ويتوجهون نحو تطبيقي سناب شات واليوتيوب.
وأضاف، أن ذلك بحسب بحث جديد لموقع بزنس انسايدر.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الشباب يهجرون الفيسبوك وتويتر ويتجهون لسناب شات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أشار مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، الى دراسة توضح عزوف الشباب عن أشهر مواقع التواصل الاجتماعي والتوجه الى أخرى جديدة.
وقال المركز في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن المراهقون والشباب يفقدون اهتمامهم بتطبيقات الفيسبوك وكيك وسكايب وتويتر والانستغرام ويتوجهون نحو تطبيقي سناب شات واليوتيوب.
وأضاف، أن ذلك بحسب بحث جديد لموقع بزنس انسايدر.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الشباب يهجرون الفيسبوك وتويتر ويتجهون لسناب شات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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