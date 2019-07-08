إرادة النصر..العملية العسكرية الأكبر منذ التحرير

2019/07/08 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة تبلغ مساحتها 23 بالمئة من مساحة البلاد انطلقت عملية “إرادة النصر” العسكرية الكبرى منذ إعلان تحرير العراق من داعش، مناطق صحراوية واسعة بين ثلاث محافظات مهمة كانت مسرح العملية التي تشهد لليوم الثاني على التوالي حصد الأهداف الاستراتيجية من طريق إجهاض محاولات تكوين “الأعشاش” الإرهابية وإيجاد ما يعرف بالمضافات.ويقول مدير الحركات في

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