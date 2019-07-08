2019/07/08 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب الرئيس الامريكي مايك بنس أن واشنطن لا تريد حربا مع إيران وترغب في الحوار لكنها لن تتراجع.وقال في تصريحات صحفية :”يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأميركي بأنه ضعف”.واضاف :” طبقنا حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف ما سماه نشاطها التدميري وسلوكها الخبيث ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب الرئيس الامريكي :واشنطن لا تريد حربا مع إيران وترغب في الحوار لكنها لن تتراجع) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب الرئيس الامريكي :واشنطن لا تريد حربا مع إيران وترغب في الحوار لكنها لن تتراجع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).