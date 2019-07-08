انهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه وانذار لها

2019/07/08 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه ، مؤكدة انها أنذرت الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها إجراءات سير الامتحانات العامة .واكدت دائرة التعليم الجامعي الاهلي إن وزير التعليم العالي في بيان ان” الوزير قصي السهيل صادق […]

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