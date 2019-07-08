صحة كربلاء تعلن إتلاف 25 طناً من بيض المائدة المحظور استيراده

2019/07/08 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء … أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الإثنين، عن ضبط وإتلاف أكثر من 25 طناً من مادة بيض المائدة، كانت موَردة من إحدى دول الجوار الموبوءة بأنفلونزا الطيور لحساب أحد تجار الجملة بالمحافظة.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة كرار جواد العباسي في بيان تلقت/ بدر نيوز/ نسخة منه، […]

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