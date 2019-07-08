الرئيس صالح والحكيم يبحثان التوترات في المنطقة

2019/07/08 | 19:39

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم التوترات الأخيرة في المنطقة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه ان "صالح التي رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم"، مضيفا "وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد، والتاكيد على ضرورة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين".

واستعرض الجانبان بحسب البيان "اخر المستجدات وموقف العراق من تصاعد التوترات في المنطقة".

بغداد اليوم _ نينوى

بحث السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، اليوم الاثنين، مع إدارة بلدة تل أسقف التابعة لقضاء تلكيف في محافظة نينوى "جهود واشنطن لحماية الأقليات في العراق".

وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن "السفير تولر

بغداد اليوم- متابعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الاثنين، ان الولايات المتحدة الامريكية لا تريد حرباً مع واشنطن.

وطلب بنس من ايران خلال مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "عدم فهم ضبط النفس الأميركي أنه ضعف"، مؤكدا ان "

بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الإثنين، 08 تموز، 2019، وزارة الخارجية الى استدعاء السفير العراقي في واشنطن فريد ياسين بشأن حديثه عن تطوير العلاقات مع اسرائيل.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "تصريح ال

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