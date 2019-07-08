التعليم العالي تنهي تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه

2019/07/08 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إنهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه، مؤكدة انها أنذرت الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها إجراءات سير الامتحانات العامة.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل صادق على توصيات اللجنة […]

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