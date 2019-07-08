الجوية للحفاظ على آماله بالمنافسة والشرطة لحسم اللقب

2019/07/08 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

تتجه انظار عشاق كرة القدم اليوم الى ملعب الشعب الدولي الذي سيضيف كلاسيكو آخر يجمع القوة الجوية الوصيف والزوراء صاحب المركز الثالث.



في حين يستقبل النجف في ملعبه الشرطة المتصدر وذلك لحساب منافسات الجولة الـ35 من دوري الكرة الممتاز.

يدخل الصقور لقاء اليوم وعينه ترنو لحصد النقاط الثلاث التي ستكون كفيلة بالابقاء على اماله بالمنافسة على اللقب في حال تعثر الشرطة امام النجف،اذ سيكون الفارق بين الجوية والقيثارة اذا ماتحقق الفوز على النوارس اربع نقاط مع تبقي ثلاث جولات من عمر الدوري للموسم الحالي.



ويعول الازرق على تكرار نتيجتهم الاخيرة التي تمكنوا فيها من تحقيق الفوز على الكتيبة البيضاء في مباراة مؤجلة. ويعلم ابناء المدرب ايوب اوديشو جيدا ان تعثرهم في مواجهة اليوم سيحسم درع الدوري لصالح الشرطة في حال فاز الاخير على النجف كون الفارق سيصبح عشر نقاط، التي ستكون كافية لتتويج كتيبة الروماني نيبوتشا.



ويأمل لاعبو الازرق في حسم النتيجة لصالحهم وانتظار هدية من غزلان البادية.

في المقابل يخوض الزوراء مباراة اليوم وهم يفتقدون لروح المنافسة لاسيما انهم فقدوا الامل في الوصول الى المركزين الاول والثاني، لكن النوارس يطمحون الى استعادة توازنهم وتقديم مباراة تليق باسم وسمعة النادي والعودة الى نغمة الانتصارات من اجل مصالحة جماهيرهم ومحاولة انهاء الدوري وهم باحسن حالاتهم.

اللقاء الثاني الذي لا يخلو من الاثارة ايضا يسعى فيه لاعبو الشرطة الى حسم نتيجة لقاء مضيفهم صاحب المركز الـ 15 والعودة الى بغداد وهم ابطال النسخة الحالية، اذ ستكون النقاط الثلاث كفيلة لتحقيق الحلم والظفر بلقب طال انتظاره.

من جانبهم يتطلع النجفيون الى ايقاف عجلة القيثارة وتقديم خدمة للجوية ليبقى الصراع قائما حتى آخر الجولات، ويرنو اصحاب الارض الى تحقيق نتيجة ايجابية وانهاء حالة الصيام عن الفوز خلال الثماني جولات الماضية.

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