اليوم.. ختام بطولة الشهداء بالمبارزة

2019/07/08 | 19:44

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بغداد / الصباح

تختتم غدا الاربعاء في قاعة المبارزة بمجمع وزارة الشباب والرياضة منافسات بطولة الشهداء بالمبارزة للاسلحة الثلاثة للفئات العمرية ولكلا الجنسين .

وقال مدير المكتب الاعلامي لاتحاد اللعبة ازهر طاهر " ان البطولة انطلقت امس بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات لمواليد 2004 فما فوق والتي تستمر حتى يوم غد الاربعاء ، مشيرا الى ان هذه البطولة تاتي استذكارا للشهداء الذين سالت دماؤهم الطاهرة على تراب الوطن .

واضاف طاهر " ستكون المنافسات فرصة مناسبة لمشاهدة ومتابعة المواهب واختيار الافضل منهم بغية زجهم ضمن منتخبات الفئات العمرية .



وكان اتحاد اللعبة قد نظم الاسبوع الماضي بطولة التحدي لسلاح السيف العربي واحرز فيها الجيش اللقب .

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