برهم صالح يبحث مع الحكيم الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد

2019/07/08 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد،./انتهى

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