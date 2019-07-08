البحري يسجل صحوة متأخرة والحسين يعقد حظوظه بالبقاء

2019/07/08 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق البحري فوزا مهما على مضيفه فريق الديوانية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب الديوانية لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري، وفي مباراة أخرى تعادل فريق الحسين مع ضيفه فريق نفط الوسط بهدف لكلا الفريقين في المباراة التي أقيمت لذات الجولة في ملعب مدينة الصدر.وواصل البحري صحوته المتأخرة في […]

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