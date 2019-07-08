حزب الدعوة يحدد موعد انعقاد مؤتمره العام

2019/07/08 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد حزب الدعوة الإسلامية، الاثنين، موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب والذي سيعقد في محافظة كربلاء.

وذكرت مصادر من داخل الحزب لـ السومرية نيوز، إن "موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الدعوة تحدد يومي الجمعة والسبت (12-13 / 7 / 2019) وسيكون محل انعقاده في مدينة كربلاء".



وأشارت إلى "وجود اعتراضات داخل الحزب على اللجنة التحضيرية للمؤتمر حيث قدم 55 من اعضاء الحزب من الطائفة الشبكية استقالاتهم لعدم إنصافهم من قبل اللجنة التحضيرية".

وأضافت المصادر، أن "مجموعة من اعضاء الحزب مكتب الناصرية تم استبعادهم من حضور المؤتمر، بسبب مشاكل اللجنة التحضيرية مع مكتب الناصرية".وأكدت أن "اللجنة التحضيرية منعت حضور شخصيات حزبية للمؤتمر لأسباب مجهولة مما اثار حفيظة عدد كبير من اعضاء الحزب"، مبينة أن "هذه العوامل خلقت توترا داخل اجواء الموتمر قبل انعقاده ربما ستؤثر على مخرجات المؤتمر"

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