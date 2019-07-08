2019/07/08 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في قصر وندسور مراسم تعميد “آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور”، نجل الأمير هاري وزوجته ميغان، الذي بلغ من العمر شهرين.وحضرت التعميد دائرة صغيرة ضمت أفرادا من العائلة الملكية وأصدقاء مقربين.ونشر على حساب الأمير هاري وزوجته دوق ودوقة سا**** في “إنستغرام” صورتين رسميتين التقطتا ضمن حفل تعميد آرتشي، إحداهما ملونة والأخرى بالأبيض والأسود.وتظهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمير هاري وميغان ماركل يحتفلان بتعميد طفلهما الأول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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