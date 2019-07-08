وفد آسيوي يزور كربلاء لمتابعة الاستعدادات الجارية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم

2019/07/08 | 19:48

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( المستقلة ) / علي النصر الله / ..بحث مجلس محافظة كربلاء ، الاثنين ، مع وفد رفيع المستوى الاستعدادات الخاصة بأحتضان المحافظة للمجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة القدم في شهر آب المقبل .

وقال رئيس المجلس علي عبد المالكي لــــ ( المستقلة ) على هامش استقباله الوفد الذي ضم المشرف العام على البطولة معاون اللجنة العليا “إننا “داعمون بشكل كبير لهذه الفعالية الرياضية التي تعتبر اول بطولة دولية تقام في كربلاء “،مؤكدا إن “مجلس المحافظة عازم على تقديم جميع التسهيلات للمنتخبات المشاركة “.

واشار المالكي الى ان العمل “جاري على قدم وساق لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم “و أن “كربلاء على أتم الاستعداد لاحتضان البطولات الدولية والمحلية “.

يذكر إن بطولة غرب اسيا ستقام في العراق بنظام المجموعتين خلال شهر آب 2019 وسيترأس العراق المجموعة الاولى التي تقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي، فما تخوض منتخبات المجموعة الثانية مبارياتها في ملعب فرانسو حريري بأربيل .

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