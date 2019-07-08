2019/07/08 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الإثنين، عن ضبط وإتلاف أكثر من 25 طناً من مادة بيض المائدة، كانت موَردة من إحدى دول الجوار الموبوءة بأنفلونزا الطيور لحساب أحد تجار الجملة بالمحافظة.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة كرار جواد العباسي في بيان تلقته وكالة صدى، إن “إحدى فرقنا الرقابية الصحية، وأثناء قيامها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء:إتلاف 25 طناً من بيض المائدة المحظور استيراده وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:إتلاف 25 طناً من بيض المائدة المحظور استيراده) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:إتلاف 25 طناً من بيض المائدة المحظور استيراده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).