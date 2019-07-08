عبدالرزاق دحنون - رَجُلٌ اسمُهُ غَسَّانْ كَنَفْاني

2019/07/08 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون ذكرى لا تنتهيصباح يوم السبت الثامن من شهر تموز عام 1972 كانت الشمس مشرقة في سماء بيروت , وكان غسان كنفاني مع أفراد أسرته, زوجته الدنمركية آني, وولديهما فائز وليلى, وفائزة شقيقة غسان وابنتها لميس حسين نجم, وآمنة ياسين البطلة الحقيقية لرواية أم سعد التي كتبها غسان كنفاني سنة 1969.كانوا يشربون قهوة الصباح ويتبادلون أطراف الحديث كعادتهم .وقبل أن يغادر البيت متوجهاً إلى مكتبه في مج......

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