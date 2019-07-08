وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (33)

2019/07/08 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديتفكيك العنف وأدواته..(33)الملك فيصل، في شخصيته ومكانته..أكبر من العراق!.- محمد مهدي الجواهري(4) رسالة فيصلية..(الندّية) هي اساس العلاقات البينية في الاجتماع العراقي.إذا جرؤ أحد للقيام بشيء، يراقبه الآخرون، من باب الغيرة والحسد، من باب الطمع والنكد.وبغض النظر عن طبيعية المفعول، خيرا أو شرا، فلابدّ من محاصرته اجتماعيا، ورفع شعار: (نحن هنا)!..(لن تمرّ م......

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