التعليم تنهي تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه وتنذرها لمخالفتها الضوابط الخاصة بالامتحانات العامة

2019/07/08 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه، مؤكدة انها أنذرت الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها إجراءات سير الامتحانات العامة.

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