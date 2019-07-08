2019/07/08 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC جددت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأثنين، انتقادها للاداء “السيء” لهيئة الإعلام والاتصالات، مشيرة في الوقت نفسه الى انها ابلغت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بثلاثة مطالب لتحسين خدمة الإنترنت في البلاد.وقالت عضو اللجنة هدى سجاد للمركز الخبري الوطني NNC، “لن ادافع عن هيئة متلكئة وتاريخها حافل بسوء الخدمات، وما يوجد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الخدمات” تهاجم هيئة الإعلام وتضع ثلاثة مطالب بيد الربيعي المركز الخبري الوطني.

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