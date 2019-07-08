ضبط مضافة لخلية أرهابية كانت تخطط لشن هجمات في المحافظة

2019/07/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى عن ضبط مضافة لخلية ارهابية كانت تخطط لهجمات اجرامية داخل المحافظة .وقال اللواء فيصل العبادي قائد شرطة ديالى في بيان ان مزارعا قدم معلومات مهمة لمفرزة امنية عن وجود تحركات مشبوهة في بستان زراعي في منطقة السادة شمال شرق بعقوبة .مبينا انه تم تشكيل فريق امني على ضوء المعلومات […]

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