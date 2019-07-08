طهران: خطوتنا الثالثة بشان الاتفاق النووي ستكون اقوى واكثر حزما

2019/07/08 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الخطوة الثالثة لايران بشان خفض التزاماتها النووية ستكون اقوى واكثر حزما.وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين بحسب الاعلام الايراني، سنتخذ الخطوة الثالثة بعد 60 يوما ونعمل على دراسة الموضوع في الوقت الحاضر وان لم تنفذ الدول المتبقية خاصة الاوروبية تعهداتها بصورة جدية واقتصر الامر […]

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