البرازيل تعبر بيرو نحو اللقب التاسع في كوبا أميركا

2019/07/08 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسي يحتج على التحكيم والفساد في البطولة ريودي جانيرو ـ وكالات: توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أميركا، مساء أول أمس، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على بيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها السيلساو..واستعاد راقصو السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2007، والتاسع في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة، في حين خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها ...

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