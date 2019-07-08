«الأقاليم والمحافظات» تجتمع بمعاوني ومسؤولي الأقسام والشعب

2019/07/08 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات: عقد المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة طالب جابر مسلم اجتماعاً تنظيمياً ، حضره معاونيه للشؤون الادارية واقسام الموهبة الرياضية محمود العبيدي وللشؤون الفنية د.علي سلمان مهيب .الاجتماع استهل بتقديم المدير العام لمعاونه الجديد لمسؤولي الاقسام والشعب بالدائرة وايضاح ملامح وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة في ...

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