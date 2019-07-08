همام طارق يعود للجوية الموسم المقبل

2019/07/08 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، وليد الزيدي، قرب عودة اللاعب همام طارق لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.وكان همام طارق قد أعلـن رحيلـه عن صفوف الاستقلال الإيرانـي، لعدم استلام مستحقاته الماليـة عـن الموسـم الماضـي.وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية، في تصريحات صحفية: «لقد جمعني اتصال هاتفي مع همام ...

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