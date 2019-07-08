الاستخبارات العسكرية تقبض على أخطر الارهابيين الذين قاتلوا ضد قواتنا الأمنية في الفلوجة

2019/07/08 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات العسكرية القت القبض على أخطر الارهابيين الذين قاتلوا ضد قواتنا الأمنية في الفلوجة.

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