وزارة الداخلية: إصدار 5377 شهادة جنسية في بغداد الأسبوع الماضي

2019/07/08 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، إصدار 5377 شهادة جنسية في بغداد خلال الأسبوع الماضي.

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