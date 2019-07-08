الخطوط الجوية البريطانية تواجه غرامة بـ183 مليون استرليني بسبب اختراق أنظمتها الأمنية في العام الماضي

2019/07/08 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها تواجه غرامة لم يسبق لها مثيل في تاريخها قدرها / 183/ مليون جنيه استرليني بسبب اختراق أنظمتها الأمنية في العام الماضي.وذكرت الخطوط، التي تمتلكها شركة (آي إيه جي)، إن العقوبة التي فرضها مكتب مفوض المعلومات “أدهشتها وخيبت أملها”.وقالت الخطوط البريطانية انذاك بحسب ” بي بي سي ” […]

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