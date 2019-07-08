2019/07/08 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، عن انهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه، وتوجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة.وقالت دائرة التعليم الجامعي الاهلي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل صادق على توصيات اللجنة التحقيقية والتي تضمنت توجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة، استنادا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تنهي تكليف عميد كلية النسور ومعاونه وتوجه انذارا للكلية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تنهي تكليف عميد كلية النسور ومعاونه وتوجه انذارا للكلية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تنهي تكليف عميد كلية النسور ومعاونه وتوجه انذارا للكلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).