2019/07/08 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأميركية والأميركيين.وأوضح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس “يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأميركي بأنه ضعف لعزمها”.وأكد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنس: لا نسعى للحرب مع إيران لكن لن نتراجع وكالة خطوة برس.

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