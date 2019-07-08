الخارجية الأمريكية تنشئ لجنة لحقوق الإنسان

2019/07/08 | 20:58

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تابعة لها، تضم خبراء في هذا المجال ونشطاء حق...

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