2019/07/08 | 20:58

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بغداد:سومر نيوز

جددت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأثنين، انتقادها للاداء "السيء" لهيئة الإعلام والاتصالات، مشيرة في...

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