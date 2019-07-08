يوتيوب يحذف هذه الفيديوهات من موقعه

2019/07/08 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن القائمون على موقع “يوتيوب” عن تغييرات ستطال سياسة الموقع، وتحظر بعض أنواع الفيديوهات من محتواه.وتبعا للسياسة الجديدة للموقع فإن القائمين على “يوتيوب” سيحذفون منه جميع الفيديوهات التي تتعلق بالقرصنة الإلكترونية، وسيحظرون نشر أي فيديو يتعلق بتعليم الاحتيال الإلكتروني، أو اختراق الحواسب والشبكات.وأثارت هذه الأخبار حفيظة العديد من مستخدمي موقع “يوتيوب”، […]

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