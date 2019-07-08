كاظم حبيب - لتبقى ذكراك عطرة صديقي ورفيقي العزيز أبا دنيا (حكمت تاج الدين)

2019/07/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب الموت لا يوجع الموتى، الموت يوجع الأحياء...!محمود درويشمساء يوم السبت المصادف 29 حزيران/يونيو 2019 أغمض عينية وتوقف قلبه عن الخفقان رفيق النضال المديد الوطني والشيوعي المخلص لشعب ووطنه وحزبه والمبادئ التي اعتنقها منذ فترة مبكرة من شبابه، أبن الحلة الفيحاء، أبن بابل وتراثها المجيد، الصديق الطيب حكمت تاج الدين (أبو دنيا).أغمض عينيه إلى الأبد بعد معاناة طويلة ومريرة مع مرض السرطان الذي ا......

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