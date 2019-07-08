الحزب الشيوعي اليوناني - سيكافح الحزب الشيوعي اليوناني أيضا ضد الحكومة الجديدة المناهضة للشعب، معبراً عن المصالح الشعبية

2019/07/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني أجريت يوم7 تموزيوليو 2019 انتخابات برلمانية مبكرة في اليونان، حيث تمكن الحزب الشيوعي اليوناني من الحصول على ما يقارب 300 ألف صوت و نسبة 5.3 ٪-;- ، وأعاد انتخاب 15 نائبا له في البرلمان اليوناني.لقد حُققت هذه النتيجة ضمن ظروف تغيرات في موازين القوى بين الأحزاب البرجوازية، و ميول إجمالي نحو النزعة المحافظة، و معضلات ابتزازية، و إحباط كانت قد بذرته السياسة المناهضة للشعب التي اتبعها حزب سيري......

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