التربية الكوردستانية تعتمد النظام الألكتروني في 4 الاف مدرسة

2019/07/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، انه من اجل الحصول على نظام مساعد للقرار وتمتين كيفية وكمية التعليم في اقليم كوردستان، سمحت الوزارة بالعمل بنظام parwardaـ e لتحويل اربعة الاف مدرسة الى النظام الالكتروني.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان النظام سيشمل اقسام (المدرسين والموظفين والطلبة والمدارس والرواتب المتخرجين والمقبولين)، لافتا الى ان موظفي الوزارة وتبريات المحافظات ومديريات التربية في الاقضية شاركوا في دورة للتدريب على النظام الالكتروني للفترة من 12 / 6 ولغاية 27 / 6 / 2019.

واضاف البيان ان النظام الالكتروني للمدارس يدار ويشرف عليه من قبل المديرية العامة للتخطيط التربوي/ مديرية تكنولوجيا المعلومات، مبينا انه تم البدء باقامة دورات التدريب للمدارس اعتبارا من 30 / 6 / 2019 وتشارك كل مدرسة في الدورة لمدة ثمانية ايام وتستمر الدورة لغاية 7 / 8 / 2019.

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