السليمانية لايران: بضائعكم لاتؤثر على الانتاج المحلي لكوردستان

2019/07/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد مدير كمارك محافظة السليمانية وريا فرج محمد، اليوم الاثنين، المنتجات الغذائية الايرانية مرحب بها من التجار والمستهلكين في اقليم كوردستان العراق وان المسؤولين في البلدين يشددون على استمراريتها.

واضاف فرج محمد لوكالة ارنا الايرانية "تم التنسيق بين كمارك الجانبين لعبور البضائع الى السليمانية، ولازالت تلك البضائع لا تؤثر على الانتاج المحلي لكوردستان فاننا مستمرون في استيرادها من ايران".

واشار الى "نشاط منفذ سيرابند وبشكل رسمي قريبا، مردفا "حاليا يتم استخدام هذا المنفذ لتصدير السلع الايرانية الى العراق وسيتم قريبا من العراق الى ايران".

ويوجد في محافظة كوردستان (غرب ايران) ثلاثة منافذ حدودية مع اقليم كوردستان العراق، هي سنندج وباشماق في مريوان وسيرانبد في بانه.

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