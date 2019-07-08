2019/07/08 | 21:02

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رئيس النزاهة النيابية يتحدث عن "مافيا الفساد" و "صفقة بالملايين" ويطالب بتدخل المرجعية

كلمة -

بغداد

وجه رئيس لجنة النزاهة في البرلمان علي الصجري، يوم

الاثنين، رسالة الى المرجعية الدينية بشأن ما وصفها بـ"مافيا

الفساد" التي تروج لاعادة انتخاب رئاسة اللجنة وبيعها لجهة

فاسدة.

وقال الصجري في بيان ان "هناك جهات تشكل (مافيا الفساد)، تروج

لإعادة انتخابات رئاسة اللجنة وبيعها لجهة فاسدة وفق صفقة تقدر

بملايين الدولارات من اجل إبعادنا عن ترأسها، رغم حصولنا على اكثرية

الأصوات بأجواء انتخابية سادها الجو الديمقراطي وحرية الاختيار".

ودعا الصجري، "المرجعية الدينية وابناء العراق الغيارى الى مساندة

النواب والشخصيات التي تعمل على كشف الفاسدين والمفسدين ومنع تمرير

صفقاتهم التي من شانها استمرار مسلسل الفساد وتوقيع الصفقات وسرقة

أموال الشعب من خلال فرض ارادتهم على جميع المفاصل والجهات الرقابية

والتي تعنى بمحاربة خططهم وعدم النهوض بالعراق الجريح واسترجاع حقوق

ابنائه ".

وكشف الصجري عن عقد ما وصفها بـ"مافيا الفساد" "لقاءات واجتماعات

سرية في محاولة منها لإعادة انتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية

في اكبر صفقة لشرائها"، متوعدا بالكشف عن "اسماء المتورطين وممن لا

يرغبون بتفعيل دور النزاهة واللجان الرقابية في كشف الفساد

والمفسدين والمتورطين بصفقات فساد".

وحذر قائلاً "ان تمت هذه الصفقة فأقرأوا على البرلمان السلام، لانها

ستكون الداعم الرئيس لشرعنة الفساد بكافة مفاصل الدولة".

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