2019/07/08 | 21:02

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نائب: مجلس النواب ليس لديه إحصائية بالنفط الذي يصدره إقليم كردستان العراق

كلمة -

بغداد

أكد النائب محمد الخالدي، يوم الاثنين، بان مجلس النواب

سيبحث مع وزيري المالية فؤاد حسين والنفط ثامر غضبان ملفي موازنة

اقليم كردستان العراق والنفط المصدر منه.

وقال الخالدي ان "هناك قسم كان يريد تثبيت فقرة تسليم الرواتب

للإقليم مقابل تسليمهم ايرادات النفط في جلسة اليوم، لكن تم التوجيه

باستضافة وزيري النفط والمالية للاستعلام على موازنة الاقليم والنفط

المصدر من الاقليم يوم الخميس المقبل".

واضاف، ان "النواب ليس لديهم احصائية بالنفط المصدر من الاقليم

ولذلك طلبنا استضافة اعضاء الحكومة من باب الواجب الرقابي للمجلس".

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