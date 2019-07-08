الخدمات النيابية: لا اتصالات رصينة من دون بنى تحتية والعراق يفتقر لها

2019/07/08 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ علقت عضولجنة الخدمات النيابية هدى سجاد، الاثنين، على رصانة الاتصالات وخدمات الانترنت في العراق.وذكرت سجاد في بيان “لن ادافع عن هيئة متلكئة وتاريخها حافل بسوء الخدمات، وما يوجد في هيئة الإعلام والاتصالات واضح ومعروف، فهناك عقود مبرمة لمدة خمسة عشر عاما وتنتهي في بداية ٢٠٢٢”.وبينت “انا حريصة جدا على تحقيق […]

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