جماهير الملكي تهين بيل فى بداية معسكر التدريبي

2019/07/08 | 21:04

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عاد نادى ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، إلى المدينة الرياضية "الفالديبيباس" لبدء المعسكر الإعداد للموسم الجديد 2019/2020.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن الويلزي

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