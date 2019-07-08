هل تبني واشنطن قاعدة عسكرية في جورجيا؟

2019/07/08 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتراجع تدريجيا موجة الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الجورجية، تبليسي، 20 يونيو/ حزيران، بعد مشاركة الوفد الروسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية، التي

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