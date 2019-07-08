2019/07/08 | 21:07

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طهران: خطوتنا الثالثة بشأن الاتفاق النووي ستكون اقوى واكثر حزما

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الخطوة

الثالثة لايران بشان خفض التزاماتها النووية ستكون اقوى واكثر

حزما.وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين بحسب الاعلام

الايراني، سنتخذ الخطوة الثالثة بعد 60 يوما ونعمل على دراسة الموضوع

في الوقت الحاضر وان لم تنفذ الدول المتبقية خاصة الاوروبية تعهداتها

بصورة جدية واقتصر الامر على العلاج الكلامي فان ايران ستتخذ الخطوة

الثالثة بصورة اقوى واكثر حزما ".واضاف، اننا نقدر الحكومات التي تدعو ايران بحسن نية للالتزام

بتعهداتها ولكن كان المفروض بها ان تقوم بذلك مع الدول التي تخلفت عن

تنفيذ تعهداها وان تحتج على خرق اميركا للاتفاق النووي وخروجها منها

".واكد بان المفاوضات حول الاتفاق النووي لن تكون حول تغييرها بل حول

تنفيذها ، مضيفا لو اراد الاميركيون العودة الى الاتفاق النووي فعليهم

على الفور الكف عن الحرب والضغوط الاقتصادية ضد الشعب الايراني وان

ينفذوا التزاماتهم وان يجلسوا مع الاخرين في اجتماع اللجنة المشتركة

للاتفاق النووي ".وردا على سؤال حول نسبة تخصيب اليورانيوم اكد موسوي، اننا نبادر

للتخصيب وفقا لحاجاتنا

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