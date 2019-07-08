2019/07/08 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس علنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن إحباط محاولة استهداف قضاء داقوق في محافظة كركوك بصاروخ موجه.وقالت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كركوك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم ضبط صاروخ موجه من خلال معلومات موثقة من مصادرنا، لاستهداف قضاء داقوق”.وأضافت أنه “تم تفكيك الصارخ وتسليمه إلى الجهات المختصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة استهداف قضاء داقوق بصاروخ موجه وكالة خطوة برس.

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