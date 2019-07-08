الخدمات النيابية: هيأة الاتصالات متلكئة وتاريخها حافل بسوء الخدمات

2019/07/08 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد، الاثنين، ان “هيأة الاتصالات ملكئة في عملها ولها تاريخ حافل بسوء الخدمات.وذكرت سجاد في بيان “لن ادافع عن هيئة متلكئة وتاريخها حافل بسوء الخدمات، وما يوجد في هيئة الإعلام والاتصالات واضح ومعروف، فهناك عقود مبرمة لمدة خمسة عشر عاما وتنتهي في بداية ٢٠٢٢”.وبينت […]

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