كتله المشروع العربي يتنازل من منصب وزارة التربية لكتلة رئيس الحشد الشعبي

2019/07/08 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاثنين ، عن تنازل حزب المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر عن منصب وزارة التربية بعد فشله في تمرير مرشحيه لصالح كتلة فالح الفياض ضمن تحالف البناء.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “منصب وزارة التربية تم منحه بالاتفاق لكتلة الفياض ضمن تحالف البناء بعد فشل الخنجر في تمرير […]

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