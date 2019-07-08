التونسيون يتظاهرون رفضاً للتطبيع مع “إسرائيل”

2019/07/08 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة جابت مظاهرة ضخمة ضد التطبيع مع إسرائيل، شارع أبو رقيبة في وسط العاصمة التونسية، الاثنين، بمشاركة نقابات تونسية وقيادات فلسطينية.وقالت وكالة “معا” الفلسطينية، وتابعتها /المعلومة/، إن التظاهرة نظمت من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل على هامش افتتاح مؤتمر المعلم العربي ومقاومة التطبيع، اليوم في مدينة الحمامات التونسية بتنظيم من اتحاد المعلمين الفلسطينيين […]

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